Za trideset srebrnjaka lako se iznevere „moralni“ principi

Kulturna politika vlasti svodi se na dodelu ionako mizernih sredstava poslušnicima i promoterima. Takvi se uvek nađu. Ali, kultura je kultura tek kada nije partijska, kada nije obećana ili namenjena ispunjavanju nečije političke volje ili zahteva

Za Mihajla Pantića umetnost nikada nije bila dekor vlasti, nego moralni čin i čin svedočenja. Pisac, kritičar, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu u penziji, dobitnik je ovogodišnje bijenalne Vinske nagrade „Vinarije Radovanović“ za ukupni književni rad. Na svečanoj dodeli priznanja, članica žirija Vida Ognjenović je, između ostalog, rekla: „Ako je, kako latinska poslovica kaže, istorija učiteljica života, onda mu je literatura profesorka. Književnost Mihajla