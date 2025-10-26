Kurti bez većine – nije izglasana nova vlada privremenih institucija u Prištini

RTS pre 9 minuta
Kurti bez većine – nije izglasana nova vlada privremenih institucija u Prištini

Na vanrednoj sednici skupštine privremenih institucija u Prištini nije izglasan predlog Aljbina Kurtija za novu vladu. Za izbor nove vlade glasalo je 56 poslanika, a za izglasavanje predloga bio je potreban 61 glas.

U Prištini je održana vanredna sednica skupštine privremenih institucija tokom koje je Aljbin Kurti predstavio predlog nove vlade. Za izbor nove vlade glasalo je 56 poslanika, protiv je glasalo 48. Glasanju je prisustvovalo 108 poslanika. Za izglasavanje nove vlade bio je potreban 61 glas od 120 poslanika, pa nova vlada nije izabrana. Srpska lista: Sva kršenja prava srpskog naroda su razlog da ne možemo podržati ovakvu vladu Poslanici Srpske liste nisu dali podršku
