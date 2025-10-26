Troje poginulih, 31 ranjeni u novim udarima na Kijev; Kremlj ponovo upozorava Ukrajinu

RTS pre 9 minuta
Troje poginulih, 31 ranjeni u novim udarima na Kijev; Kremlj ponovo upozorava Ukrajinu

Rat u Ukrajini – 1341. dan. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da se neće sastati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom ako pre toga ne bude postignut sporazum o okončanju rata u Ukrajini. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je da će Kijev dobiti 150 borbenih aviona "Gripen" od Švedske, od kojih bi prvi trebalo da stignu naredne godine.

Kremlj ponovo upozorava Kijev u vezi sa upotrebom raketa dugog dometa Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ponovio je da će Rusija oštro odgovoriti na moguće napade Ukrajine u dubinu ruske teritorije. Peskov je rekao za državnu televiziju da se trenutno spekuliše o mogućim napadima u dubini ruske teritorije i da je o tome govorio ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Podsetio je na reči ruskog predsednika Vladimira Putina da će Rusija odgovoriti na takve napade
Vladimir PutinMoskvaUkrajinaRojtersRusijaŠvedskaVitalij KličkoKijevDonald TrampVladimir Zelenski

