Oprez zbog mokrih i klizavih kolovoza, teretnjaci na Batrovcima čekaju tri sata

BEOGRAD - Zbog kiše koja povremeno pada kolovozi su mokri i klizavi, pa zato treba voziti sporije, držati bezbedno odstojanje i biti oprezan naročito na putevima koji vode kroz klisure i useke, upozoravaju iz Auto-moto saveza Srbije (AMŠ).

Kraj vikenda je, te se očekuje pojačan saobraćaj na glavnim putevima i prilazima većim gradovima, kao i u zoni naplatnih rampi, navode iz AMSS-a. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja, a prema informacijama Uprave granične policije Srbije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Na teretnim terminalima na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu iz zemlje, vozila se zadržavaju 180 minuta. Na ostalim graničnim