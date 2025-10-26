UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski - doneta odluka o dodatnim lovcima Miraž; Lavrov: Nepravedno pitati Rusiju kada će prestati da ratuje

RTV pre 24 sata  |  RTS, Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski - doneta odluka o dodatnim lovcima Miraž; Lavrov: Nepravedno pitati Rusiju kada će prestati da…

KIJEV, MOSKVA, VAŠINGTON - Rat u Ukrajini – 1341. dan. Oko 200 ruskih vojnika uspelo je da prođe kroz ukrajinske položaje i prodre u grad Pokrovsk u Donjeckoj oblasti u Ukrajini, dok traju ulični sukobi, saopštio je danas Generalštab Oružanih snaga Ukrajine na Fejsbuku.

"Neprijatelj je, koristeći prostor između položaja i malih pešadijskih grupa, akumulirao u gradu oko 200 vojnika. U naseljenom mestu traju ulični sukobi, aktivno rade i jedinice bespilotnih letelica", navodi se u izveštaju Generalštaba, prenosi ukrajinski javni servis Suspilne. Sukobi u gradu opisuje se kao "visoko dinamičani i intenzivni", a odbrambene snage tragaju za ruskim vojnicima koji su ušli u Pokrovsk i nastoje da ih unište ili zarobe, dodaje ukrajinski
