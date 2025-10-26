(VIDEO) Jokić briljantno veče za prvu pobedu u sezoni

Sport klub pre 28 minuta  |  Autor: Jelena Trajković
(VIDEO) Jokić briljantno veče za prvu pobedu u sezoni

Košarkaši Denver Nagetsa upisali su prvu pobedu ove sezone u NBA ligi, pošto su ubedljivo slavili protiv Finiks Sansa 133:111, uz sjajnu partiju Nikole Jokića.

Srpski centar je došao do novog tripl-dabla, drugog ove sezone, 166. u karijeri, pošto je zabeležio 14 poena, isto toliko skokova, uz 15 asistencija. I zanimljivo je da je Jokić trip-dabl obezbedio još pre poslednje četvrtine. „On je toliko dominantan, bilo da pogađa ili proigrava nas. Večeras nas je proigravao, pronalazio nam odakle da postižemo poene, raspoređivao nas. Ponekad nam je potrebno da pogađa, nekad da asistira, jednostavno je neverovatan“, rekao je
