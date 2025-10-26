Bruno Partizanov!

Sportski žurnal pre 3 sata
Bruno Partizanov!

Fernando dolazi danas u Beograd

Doskorašnji igrač Real Madrida, reprezentativac Angole i centar sa bogatim NBA iskustvom, Bruno Fernando, novo je pojačanje Partizana. - Bruno će danas doputovati u Beograd, a ugovor će postati aktivan nakon sutrašnjih lekarskih pregleda. Novi centar crno-belih je rođen 15. avgusta 1998. godine, a u svojoj profesionalnoj karijeri, ovaj 208 centimetara visoki centar je pre Real Madrida igrao za Atlanta Hoks, Boston Seltiks, Hjuston Rokets i Toronto Reptors. Nakon
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Potvrđeno pisanje Kurira! Bruno Fernando je novi igrač Partizana

Potvrđeno pisanje Kurira! Bruno Fernando je novi igrač Partizana

Kurir pre 1 sat
I zvanično: Stiglo pojačanje u KK Partizan

I zvanično: Stiglo pojačanje u KK Partizan

Danas pre 2 sata
Bruno Fernando novo pojačanje KK Partizan, danas stiže u Beograd

Bruno Fernando novo pojačanje KK Partizan, danas stiže u Beograd

Nedeljnik pre 3 sata
Partizan ima novog centra!

Partizan ima novog centra!

Sport klub pre 3 sata
Zvanično - Bruno Fernando već danas u Beogradu

Zvanično - Bruno Fernando već danas u Beogradu

Sportske.net pre 4 sati
Partizan doveo centra iz Real Madrida - Bruno Fernando oblači dres crno-belih

Partizan doveo centra iz Real Madrida - Bruno Fernando oblači dres crno-belih

RTS pre 4 sati
Partizan ozvaničio veliko pojačanje: Crno-beli napokon doveli centra!

Partizan ozvaničio veliko pojačanje: Crno-beli napokon doveli centra!

Hot sport pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBAPartizanReal MadridBoston SeltiksTorontoMadridBoston

Sport, najnovije vesti »

Moto GP: Aleks Markez pobedio na trci za Veliku nagradu Malezije

Moto GP: Aleks Markez pobedio na trci za Veliku nagradu Malezije

Auto blog pre 34 minuta
Srpski derbi u Premijer ligi pripao Petroviću i Milosavljeviću - Bornmut je hit lige

Srpski derbi u Premijer ligi pripao Petroviću i Milosavljeviću - Bornmut je hit lige

RTS pre 35 minuta
Siti poklekao u Birmingemu, Arsenal se osamio na vrhu

Siti poklekao u Birmingemu, Arsenal se osamio na vrhu

RTS pre 45 minuta
Siner posle preokreta do titule u Beču

Siner posle preokreta do titule u Beču

Danas pre 5 minuta
Rimljani se opet probili na vrh, Verona opet bez pobede!

Rimljani se opet probili na vrh, Verona opet bez pobede!

Sportske.net pre 38 minuta