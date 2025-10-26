Bruno Partizanov!

Fernando dolazi danas u Beograd

Doskorašnji igrač Real Madrida, reprezentativac Angole i centar sa bogatim NBA iskustvom, Bruno Fernando, novo je pojačanje Partizana. - Bruno će danas doputovati u Beograd, a ugovor će postati aktivan nakon sutrašnjih lekarskih pregleda. Novi centar crno-belih je rođen 15. avgusta 1998. godine, a u svojoj profesionalnoj karijeri, ovaj 208 centimetara visoki centar je pre Real Madrida igrao za Atlanta Hoks, Boston Seltiks, Hjuston Rokets i Toronto Reptors. Nakon