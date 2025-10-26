Sivić pred Zvezdu: Niko ne može da nam uskrati pravo na nadu

Tomislav Sivić, šef stručnog štaba niškog Radničkog, svestan velike razlike u kvalitetu u korist šampiona, ali se ne predaje

Duel Radničkog i Crvene zvezde, bez obzira na tradiciju, sigurno ne nosi epitet derbija kola. Ipak, to nužno ne znači da meč na „Čairu” neće biti zanimljiv. Crvena zvezda u Niš dolazi posle poraza od Brage (2:0) u Ligi Evrope. S druge strane, Radnički je izgubio u gostima od Spartaka identičnim rezultatom. Izabranicima Tomislava Sivića u prilog ide činjenica da su do sada imali uspeha na domaćem terenu, ali ne i podatak da se sastaju sa ekipom koja u prvenstvu zna