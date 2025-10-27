Ministar: Crna Gora pooštrava Zakon o strancima

Beta pre 22 minuta

 Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Danilo Šaranović saopštio je da naredne sedmice novi Zakon o strancima ulazi u skupštinsku proceduru.

"Novi Zakon o strancima, koji je mnogo restriktivniji je naše ministarstvo pripremilo pre sedam, osam meseci. Naredne sedmice novi zakon ulazi u skupštinsku proceduru",  kazao je Šaranović sinoć tokom razgovora sa građanima u podgoričkom naselju Zabjelo zbog ranjavanja Podgoričanina, ali i učestalih incidenata u kojima su učestvovali državljani Turske.

Premijer Milojko Spajić saopštio je da će Vlada Crne Gore sutra, po hitnoj proceduri, doneti odluku o privremenom ukidanju bezviznog režima za državljane Turske nakon što je policija privela 45 turskih državljana, zbog nekoliko nasilnih incidenata u prethodna 24 sata.

Podgorička policija uhapsila je državljanina Azerbejdžana J.G. (31) i državljanina Turske N.D. (54), osumnjičene da su pre dve noći u podgoričkom naselju Zabjelo naneli povrede M.J.

Oni se sumnjiče za krivično delo nasilničko ponašanje.

To je izazvalo ogorčenje gradjana koji su se sinoć okupili i uzvikivali povike "Ubij Turčina".

Policija je sinoć sprovodila racije u Podgorici. Policija je saopštila je u poslednja 24 sata došlo do nekoliko nasilnih incidenata u kojima su učestvovali turski državljani na privremenom boravku na teritoriji Podgorice, i da je privedeno oko 45 turskih državljana.

Ranije juče, policija je saopštila da u Crnoj Gori zvanično boravi oko 13.300 državljana Turske.

(Beta, 27.10.2025)

VIDEO Haos u Crnoj Gori: Policija privodi i proteruje strane državljane, zapaljen lokal u turskom vlasništvu

Još jedna drama u Podgorici: Zapaljen automobil na auto-placu – vlasnik turski državljanin

Zapaljen automobil u vlasništvu turskog državljanina u Podgorici, uništena i jedna radnja

Predsednik Crne Gore pozvao na uzdržanost nakon incidenata u Podgorici

Demoliran lokal turskog državljanina u crnoj gori: Nova drama nakon ubadanja mladića na sred ulice, oglasio se i vlasnik: "Da…

Ministar: Crna Gora pooštrava Zakon o strancima

Vlada CG UKIDA BEZVIZNI REŽIM ZA TURSKU: Novi Zakon o strancima ide u Skupštinu zbog incidenata

Ključne reči

Crna GoraMinistar unutrašnjih poslova

Uhapšena dva albanca zbog UČK obeležja Unosili 244 zastave i majice u Srbiju, jednom određen pritvor

Krivična prijava protiv vozača koji je pijan audijem sleteo pored puta, u udesu povređen suvozač

Ministar: Crna Gora pooštrava Zakon o strancima

VIDEO Haos u Crnoj Gori: Policija privodi i proteruje strane državljane, zapaljen lokal u turskom vlasništvu

Određen pritvor majci osumnjičenoj za ubistvo bebe: Prebačena je u Specijalnu zatvorsku bolnicu

