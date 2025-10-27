Ministar: Crna Gora pooštrava Zakon o strancima

Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Danilo Šaranović saopštio je da naredne sedmice novi Zakon o strancima ulazi u skupštinsku proceduru.

"Novi Zakon o strancima, koji je mnogo restriktivniji je naše ministarstvo pripremilo pre sedam, osam meseci. Naredne sedmice novi zakon ulazi u skupštinsku proceduru", kazao je Šaranović sinoć tokom razgovora sa građanima u podgoričkom naselju Zabjelo zbog ranjavanja Podgoričanina, ali i učestalih incidenata u kojima su učestvovali državljani Turske.

Premijer Milojko Spajić saopštio je da će Vlada Crne Gore sutra, po hitnoj proceduri, doneti odluku o privremenom ukidanju bezviznog režima za državljane Turske nakon što je policija privela 45 turskih državljana, zbog nekoliko nasilnih incidenata u prethodna 24 sata.

Podgorička policija uhapsila je državljanina Azerbejdžana J.G. (31) i državljanina Turske N.D. (54), osumnjičene da su pre dve noći u podgoričkom naselju Zabjelo naneli povrede M.J.

Oni se sumnjiče za krivično delo nasilničko ponašanje.

To je izazvalo ogorčenje gradjana koji su se sinoć okupili i uzvikivali povike "Ubij Turčina".

Policija je sinoć sprovodila racije u Podgorici. Policija je saopštila je u poslednja 24 sata došlo do nekoliko nasilnih incidenata u kojima su učestvovali turski državljani na privremenom boravku na teritoriji Podgorice, i da je privedeno oko 45 turskih državljana.

Ranije juče, policija je saopštila da u Crnoj Gori zvanično boravi oko 13.300 državljana Turske.