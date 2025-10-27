Crna gora privela 45 stranih državljana: Nove mere zbog ubadanja mladića iz Podgorice: Uhapšeni napadači

Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica preduzeli su sinoć opsežne i sveobuhvatne mere i radnje u cilju rasvetljavanja događaja od 26. oktobra, kada je u Ulici 27. marta u Podgorici više stranih državljana nanelo telesne povrede licu M.J. Slobode su lišena dva strana državljanina, saopštila je Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore.

" Zbog sumnje da su počinili krivično delo nasilničko ponašanje na štetu M.J. iz Podgorice, policijski službenici su jutros, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, lišili slobode dva lica: Y.G. (31), državljanina Azerbejdžana, i N.D. (54), državljanina Turske", saopštilo je MUP Crne Gore. Takođe, u prostorije Odeljenja bezbednosti Podgorica sinoć je privedeno 45 lica, državljani Turske i Azerbejdžana, a koja su bila predmet