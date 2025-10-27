"Da li tri ugašena života vrede samo 15: Godina?!" Oglasila se Agencija za bezbednost saobraćaja o nesreći na Novom Beogradu: "Oduzimanje vozila i kazna od 40 godina"

Agencija za bezbednost saobraćaja oglasila se večeras povodom saobraćajne nesreće na Novom Beogradu u kojoj je sinoć poginula tročlana porodica. Kako navode, ova tragedija treba da bude kap koja je prelila čašu.

"Tragedije na putevima ne prestaju, životi se gase. Današnja tragedija treba da bude kap koja je prelila čašu. Od početka ove godine, na putevima Srbije život je izgubilo 390 osoba, dok je povređenih u saobraćajnim nezgodama čak 15.320", navode iz Agencije za bezbednost saobraćaja. - Pročitao sam danas izjavu veštaka koji kaže da je maksimalna kazna za ovakvo delo 15 godina. Da li tri ugašena života zaista vrede samo 15 godina zatvora? Zar jedna porodica zaslužuje