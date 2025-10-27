(Foto, video) "bio saobraćajni policajac, a stradao jer neko nije poštovao propise": Neopisiva tuga nakon pogibije tročlane porodice na Novom Beogradu, Bojanovi prijatelji nemi od bola

Blic pre 2 sata
(Foto, video) "bio saobraćajni policajac, a stradao jer neko nije poštovao propise": Neopisiva tuga nakon pogibije tročlane…

Stravična saobraćajna nesreća dogodila se u noći između subote i nedelje kod naselja West 65 na Novom Beogradu. Automobil marke "audi" kojim je upravljao N.Đ. (24) prošao je na crveno svetlo i udario u automobil "hjundai" u kom se nalazila tročlana porodica. Kako je utvrđeno, N.Đ. je bio pod dejstvom alkohola, a sumnja se i narkotika, dok su otac, majka i dete preminuli na licu mesta.

Bojan Ž. (43), njegova supruga D. K. i maloletni sin (9) nastradali su u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na Novom Beogradu. Na društvenim mrežama je objavljeno da je Bojan radio kao saobraćajni policajac. Podsetimo, prema najnovijim informacijama državljanin Bosne i Hercegovine Nikola Đ. (24), koji je izazvao tešku saobraćajnu nesreću na Novom Beogradu pored alkohola i 1,17 promila izmerenih u krvi, bio je pozitivan , kako se sumnja i na narkotike,
