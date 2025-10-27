Horor u Parizu: Četvoro ljudi se otrovalo zabranjenim insekticidom

Četvoro ljudi hospitalizovano je sa umerenim simptomima trovanja nakon što su koristili insekticid koji je zabranjen za prodaju u Francuskoj, saopštila je policija.

Incident se dogodio danas poslepodne u 9. arondismanu Pariza, nakon što su žrtve koristile proizvod tipa "SNIPER 1000", koji se obično koristi za eliminaciju stenica, ali je zabranjen u Francuskoj od 2013. godine, prenosi Figaro. Pariska vatrogasna brigada (BSPP) intervenisala je nakon što je upotreba proizvoda izazvala trovanje. Žrtve su imale simptome trovanje , uključujući respiratorne, očne i neurološke poremećaje, koji su karakteristični za ovaj proizvod. Iako