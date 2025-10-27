Horor u Parizu: Četvoro ljudi se otrovalo zabranjenim insekticidom

Blic pre 6 sati
Horor u Parizu: Četvoro ljudi se otrovalo zabranjenim insekticidom

Četvoro ljudi hospitalizovano je sa umerenim simptomima trovanja nakon što su koristili insekticid koji je zabranjen za prodaju u Francuskoj, saopštila je policija.

Incident se dogodio danas poslepodne u 9. arondismanu Pariza, nakon što su žrtve koristile proizvod tipa "SNIPER 1000", koji se obično koristi za eliminaciju stenica, ali je zabranjen u Francuskoj od 2013. godine, prenosi Figaro. Pariska vatrogasna brigada (BSPP) intervenisala je nakon što je upotreba proizvoda izazvala trovanje. Žrtve su imale simptome trovanje , uključujući respiratorne, očne i neurološke poremećaje, koji su karakteristični za ovaj proizvod. Iako
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Pariz: Četvoro ljudi otrovano zabranjenim insekticidom

Pariz: Četvoro ljudi otrovano zabranjenim insekticidom

RTV pre 51 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ParizFrancuska

Svet, najnovije vesti »

Pariz: Četvoro ljudi otrovano zabranjenim insekticidom

Pariz: Četvoro ljudi otrovano zabranjenim insekticidom

RTV pre 51 minuta
Muče ih, ubijaju, tela na sve strane! Ljudi se prijave za posao, a onda bivaju uvučeni u brutalnu šemu prevare i počinje borba…

Muče ih, ubijaju, tela na sve strane! Ljudi se prijave za posao, a onda bivaju uvučeni u brutalnu šemu prevare i počinje borba za goli život! Među žrtvama ima i Evropljana

Blic pre 9 minuta
Američka vojska u opasnosti od neisplaćenih plata Ministar finansija upozorava: Blokada federalne vlade može ostaviti vojnike…

Američka vojska u opasnosti od neisplaćenih plata Ministar finansija upozorava: Blokada federalne vlade može ostaviti vojnike bez zarade od 15. novembra

Kurir pre 45 minuta
Putovanja i odmor kao terapija! Ova evropska zemlja postala je prva na svetu u kojoj se može prepisati ovakva vrsta "leka", a…

Putovanja i odmor kao terapija! Ova evropska zemlja postala je prva na svetu u kojoj se može prepisati ovakva vrsta "leka", a evo šta kažu stručnjaci!

Kurir pre 3 sata
U Ukrajinu stižu rakete i miraži

U Ukrajinu stižu rakete i miraži

Danas pre 4 sati