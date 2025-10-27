(Video, foto) "nisam slutio da ga vidim poslednji put": Potresna ispovest prijatelja policajca Bojana koji je poginuo sa ženom i detetom (9) u jezivoj nesreći: "Bio je veseljak i domaćin"

Tročlana porodica poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko jedan sat iza ponoći na Novom Beogradu na raskrsnici kod naselja West 65. Na njih je naleteo vozač “audija” N.Đ. (24) koji je bio pod dejstvom alkohola, prošavši kroz crveno velikom brzinom.

Prijatelj preminulog muškarca je otkrio da ga je dobro poznavao i da su bili vrlo bliski. Poslednji put ga je video nekoliko dana pre nesreće. "Naš Bojan nije bio samo dobar čovek, bio je stub svoje porodice i prijateljstva. Porodičan čovek, veseljak, domaćin - takvih je danas malo. Ljudi se nisu družili s njim zbog interesa, već zato što je imao dušu. Kada bismo sedeli u restoranu, za njegovim stolom je uvek bilo najmanje 20 ljudi, rekao je u razgovoru za "Srbija
