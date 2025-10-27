(Video) Snimljen trenutak zbog kog je počelo opsadno stanje u crnoj gori: Podgoričanin upozorio Turčine da ne viču, oni ga izboli nasred ulice: Policija pohapsila 45 osoba!
Blic pre 22 minuta
Crnogorska policija identifikovala je i privela dvojicu turskih državljana koji su povezani sa sinoćnjim ranjavanjem mladića M.J. iz Podgorice nožem, a sada se na društvenim mrežama pojavio i snimak napada.
Povređeni Podgoričanin tvrdi da su ga napali državljani Turske. Ispričao je policiji nakon što mu je ukazana pomoć u Urgentnom bloku Kliničkog centra da je sinoć sa društvom bio na terasi jednog lokala na Zabjelu, te da su tu ostali i kada je lokal zatvoren, da je tada i napadnut. Kako prenosi Instagram stranica podgorički.info, gde je i objavljen snimak napada, navodno su povod sukoba učestale provokacije od strane turskih državljana koje traju danima. Kako se