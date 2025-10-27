ABA liga: Rutinska pobeda Partizana protiv Borca

Danas pre 5 sati  |  Beta
ABA liga: Rutinska pobeda Partizana protiv Borca

Košarkaši Partizana pobedili su u Beogradskoj areni ekipu Borca iz Čačka sa 85:74 (28:20, 20:16, 20:15, 17:23), u utakmici četvrtog kola Grupe A ABA lige.

Partizan je od početka kontrolisao rezultat, na poluvreme otišao sa plus 12 (48:36), a zatim samo povećavao prednost do najvećih plus 21 (57:36). Najefikasniji u ekipi crno-belih bio je Dvejn Vašington sa 15 poena, uz četiri asistencije i tri skoka, Aleksej Pokuševski je postigao 14 poena, uz tri uhvaćene lopte, a Dilan Osetkovski je upisao 13 poena i četiri skoka. U ekipi Borca najbolji učinak je imao Pavle Nikolić sa 18 poena i četiri skoka, dok je Đorđe Ćurčić
