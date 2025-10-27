CLS: Beograd se dodatno zadužuje novim rebalansom, najveći izdatak prevoz

Danas pre 1 sat  |  Beta
Centar za lokalnu samoupravu (CLS) saopštio je danas da se u najnovijem rebalansu beogradskog budžeta, koji Skupština grada treba da razmatra i usvoji u naredni četvrtak, planira budžetski deficit od 10,8 milijardi dinara i fiskalni deficit od 11,2 milijarde, što će biti pokriveno zaduživanjima i rasprodajom imovine.

CLS je upozorio da će se dugovi javnih preduzeća pokrivati iz zaduživanja i da će iznosi koji se troše netransparentno još povećati. Kao primer naveli su „Beograd put“, čiji dug od 500 miliona dinara će biti pokriven iz novih zaduženja. Netransparentno trošenje novca raste uglavnom u okviru projekta „Beograd pametan grad“, u koji po potrebi upada sve ono gde se ne želi da se ide na otvoreni postupak, kao i na objavljivanje zaključenih ugovora. Najveći izdaci
Nova ekonomija pre 40 minuta
