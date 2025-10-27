Neobičan meč u Nišu, Vladan Milojević morao da napravi tri izmene u prvom poluvremenu

Danas pre 21 minuta  |  A. Pavlović
Neobičan meč u Nišu, Vladan Milojević morao da napravi tri izmene u prvom poluvremenu

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Radničkom iz Niša u 13. kolu Superlige Srbije, a rezultat na poluvremenu je 0:0.

Uslovi za igru nisu idealni pošto je kišovito, pa je teren natopljen. To je prourokovalo nešto slabiju igru dva tima, a interesantno je da je strateg gostiju Vladan Milojević je napravio već tri izmene u prvih 45 minuta utakmice. Mladi vezista Crvene zvezde Luka Zarić posle duela sa Milijanom Ilićem koji je zbog oštrog starta dobio žuti karton. U finišu prvog poluvremena povredio se i štoper crveno-belih Miloš Veljković, a umesto njega je na teren ušao Rodrigao. U
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Vladan Milojević: Ja sam odgovoran što igra nije bila dobra

Vladan Milojević: Ja sam odgovoran što igra nije bila dobra

Danas pre 5 sati
Superliga Srbije: Bez golova u Nišu, Crvena zvezda po prvi put ostala bez pobede ove sezone

Superliga Srbije: Bez golova u Nišu, Crvena zvezda po prvi put ostala bez pobede ove sezone

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaNišSuperligaVladan Milojević

Sport, najnovije vesti »

Partizan ostao bez NBA pojačanja?

Partizan ostao bez NBA pojačanja?

Danas pre 21 minuta
Sergej Milinković-Savić ne menja sredinu

Sergej Milinković-Savić ne menja sredinu

Danas pre 21 minuta
„Ludnica“ u Madridu: Real dobio Barselonu posle čudesnog El Klasika

„Ludnica“ u Madridu: Real dobio Barselonu posle čudesnog El Klasika

Danas pre 21 minuta
Neobičan meč u Nišu, Vladan Milojević morao da napravi tri izmene u prvom poluvremenu

Neobičan meč u Nišu, Vladan Milojević morao da napravi tri izmene u prvom poluvremenu

Danas pre 21 minuta
Odigrali smo korektno, Pokuševski i Parker povređeni

Odigrali smo korektno, Pokuševski i Parker povređeni

Politika pre 6 minuta