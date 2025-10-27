Partizan ostao bez NBA pojačanja?

Danas pre 21 minuta  |  A. Pavlović
Košarkaški klub Partizan u potrazi je za pojačanjem na spoljnim pozicijama, a domaći mediji su preneli informaciju da je plejmejker Kameron Pejn interesantan klubu.

Ipak, ako je verovati informacijama NBA insajdera Marka Stajna to se neće dogoditi, jer Pejn želi da nastavi sa karijerom u NBA ligi. – Saznajemo da je bek Kameron Pejn je odlučio da ostane kod kuće i da sačeka novu NBA priliku, uprkos interesovanju Partizana iz Srbije – napisao je na društvenoj mreži „X“ Stajn. Pejn ima 31 godinu, je u svojoj karijeri igrao za Oklahomu, Čikago, Klivlend, Finiks, Milvoki, Finiks, Filadelfiju i Njujork Nikse.
Danas pre 21 minuta
