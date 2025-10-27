Tajrik Džons postigao jedan od najčudnijih poena ove sezone (VIDEO)

Danas pre 1 sat  |  A. Pavlović
Tajrik Džons postigao jedan od najčudnijih poena ove sezone (VIDEO)

Košarkaši Partizana pobedili su u Beogradskoj areni ekipu Borca iz Čačka sa 85:74 u okviru četvrtog kola ABA lige.

Crno-beli su bili apsolutno bolji rival u utakmici, a trener Željko Obradović je uspeo da ravnomerno rasporedi minutažu na sve igrače i da Isaka Bongu u potpunosti odmori. Ipak, u trećoj četvrtini je viđen jedan od najinteresantnijih poteza ove sezone, pošto je centar crno-belih Tajrik Džons poentirao uz dosta sreće. Ni njemu nije bilo jasno kako je lopta prošla kroz obruč budući da je prvo udarila u vrh table. How did that even go in?! Ball slips, hits the top of
ABA liga: Rutinska pobeda Partizana protiv Borca

Danas pre 2 sata
Partizan ostao bez NBA pojačanja?

Sergej Milinković-Savić ne menja sredinu

„Ludnica“ u Madridu: Real dobio Barselonu posle čudesnog El Klasika

Neobičan meč u Nišu, Vladan Milojević morao da napravi tri izmene u prvom poluvremenu

Odigrali smo korektno, Pokuševski i Parker povređeni

