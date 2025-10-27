Batler ne igra protiv Asvela!

Euronews pre 33 minuta  |  Autor: Euronews.rs
Košarkaši Crvene zvezde će se u utorak od 19.00 časova sastati sa Asvelom u okviru sedmok kola Evrolige.

Ipak, sve su prilike da će ekipa Saše Obradovića biti oslabljena u okršaju sa francuskim sastavom. Naime, najnovije pojačanje na Malom Kalemegdanu, Džered Batler, neće imati priliku da se predstavi domaćoj publici sutradan, pošto nije prijavljen za ovu utakmicu. Ono što može obradovati navijače crveno-belih, jesu naznake da bi mogao zaigrati već protiv Makabija u hali "Aleksandar Nikolić". Pored Batlera, veliko je pitanje da li će beogradska publika moći da gleda
