Ovo su Grobari hteli da čuju: Parker spreman za duplo kolo Evrolige

Košarkaš Partizana Džabari Parker biće potpuno spreman za predstojeće utakmice Evrolige, što je potvrđeno i iz tabora crno-belih.

Iako je američki krilni igrač protiv Borca iz Čačka zadobio povredu prsta i meč završio sa bandažom, ispostavilo se da situacija nije zabrinjavajuća. Parker je već u ponedeljak odradio ceo trening bez poteškoća, čime je otklonjena svaka sumnja oko njegovog nastupa u narednim evroligaškim duelima. Partizan ove sedmice očekuje izuzetno zahtevno duplo kolo Evrolige, u sredu gostuju Hapoelu u Sofiji, dok će u petak u Beogradskoj areni dočekati Barselonu, tim u kojem je