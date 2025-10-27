Ovo su Grobari hteli da čuju: Parker spreman za duplo kolo Evrolige

Euronews pre 48 minuta  |  Autor: Euronews
Ovo su Grobari hteli da čuju: Parker spreman za duplo kolo Evrolige

Košarkaš Partizana Džabari Parker biće potpuno spreman za predstojeće utakmice Evrolige, što je potvrđeno i iz tabora crno-belih.

Iako je američki krilni igrač protiv Borca iz Čačka zadobio povredu prsta i meč završio sa bandažom, ispostavilo se da situacija nije zabrinjavajuća. Parker je već u ponedeljak odradio ceo trening bez poteškoća, čime je otklonjena svaka sumnja oko njegovog nastupa u narednim evroligaškim duelima. Partizan ove sedmice očekuje izuzetno zahtevno duplo kolo Evrolige, u sredu gostuju Hapoelu u Sofiji, dok će u petak u Beogradskoj areni dočekati Barselonu, tim u kojem je
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Sjajne vesti za Zvezdu pred utakmicu u Evroligi!

Sjajne vesti za Zvezdu pred utakmicu u Evroligi!

Telegraf pre 8 minuta
Zvezda sa navijačima protiv Makabija u „Pioniru“!

Zvezda sa navijačima protiv Makabija u „Pioniru“!

Sport klub pre 52 minuta
Zvezda gostuje na domaćem terenu: Delije oduševljene gestom Makabija pred duel u Evroligi!

Zvezda gostuje na domaćem terenu: Delije oduševljene gestom Makabija pred duel u Evroligi!

Hot sport pre 32 minuta
Ovako Makabi pokazuje zahvalnost: Zvezda će imati podršku navijača u Pioniru

Ovako Makabi pokazuje zahvalnost: Zvezda će imati podršku navijača u Pioniru

Dnevnik pre 48 minuta
Barselona sumnja u pomoć Laprovitole pred Partizan: Stigle vesti o Argentincu, može biti dobro za crno-bele

Barselona sumnja u pomoć Laprovitole pred Partizan: Stigle vesti o Argentincu, može biti dobro za crno-bele

Mondo pre 32 minuta
Dobre vesti za Crvenu zvezdu pred Makabi: "Ponos Izraela" iznenadio Delije

Dobre vesti za Crvenu zvezdu pred Makabi: "Ponos Izraela" iznenadio Delije

Mondo pre 18 minuta
Bugari uz Partizan u Sofiji!

Bugari uz Partizan u Sofiji!

Sportske.net pre 22 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanGrobariČačakBarselonaBeogradska ArenaEvroligaBorčakk partizan

Sport, najnovije vesti »

Partizan pronašao zamenu za Karlika Džonsa

Partizan pronašao zamenu za Karlika Džonsa

RTS pre 8 minuta
Partizan se hitno oglasio: Ono što se dešava na tribinama dovodi klub u opasnost!

Partizan se hitno oglasio: Ono što se dešava na tribinama dovodi klub u opasnost!

Hot sport pre 8 minuta
Najnovije pojačanje Partizana otkrilo zašto je izabralo baš crno-bele

Najnovije pojačanje Partizana otkrilo zašto je izabralo baš crno-bele

Nova pre 3 minuta
Aleksa: Srećan sam zbog prvenca

Aleksa: Srećan sam zbog prvenca

Sportski žurnal pre 3 minuta
„Satanista“ organizovao otmicu Zenitovog asa

„Satanista“ organizovao otmicu Zenitovog asa

Sport klub pre 3 minuta