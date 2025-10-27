Iz Mačve poručili pred Partizan: Ne izlazimo sa belom zastavicom!

Hot sport pre 1 sat
Iz Mačve poručili pred Partizan: Ne izlazimo sa belom zastavicom!
Mačva se ne predaje bez borbe. Iako su prošle godine od kad je Mačva igrala u Superligi Srbije, Šabac će sutra ponovo imati priliku da ugosti superligaša u okviru Kupa Srbije. Naime, ekipa Mačve dočekaće Partizan u okviru šesnaestine finala Kupa. Pred gostovanje crno-belih, kapiten Mačve Slobodan Sladojević istakao je da očekuje pun stadion. – Nadamo se da će biti sjajan ambijent, da će stadion biti pun i nema boljeg motiva od toga za sve igrače da pruže maksimum.
"Želimo da pobedimo Partizan"

