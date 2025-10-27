Terzić: Nema potrebe za promenama, verujemo u Milojevića

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Terzić: Nema potrebe za promenama, verujemo u Milojevića

BEOGRAD - Verujemo u Vladana Milojevića i njegov stručni štab i u njihovu sposobnost da izađu iz trenutne rezultatske krize. Smatramo da nema potrebe za promenama, već da je rešenje u zajedništvu, disciplini i maksimalnoj posvećenosti, rekao je generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić.

Rukovodstvo FK Crvena zvezda održalo je danas sastanak sa šefom stručnog štaba i pružilo mu punu podršku u daljem radu, nakon neuspeha u Bragi i Nišu. "Imamo izuzetno kvalitetne igrače koji su svesni velikih očekivanja i koji mogu da ostvare zacrtane ciljeve. Crvena zvezda je kroz svoju istoriju pokazivala veličinu i na način da nikada nije donosila ishitrene odluke. Tako će i sada pokazati stabilnost i iz ove situacije izaći još jača", poručio je Terzić. Takođe,
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Hitno saopštenje Crvene zvezde, oglasio se Zvezdan Terzić

Hitno saopštenje Crvene zvezde, oglasio se Zvezdan Terzić

Hello pre 1 sat
Terzić: Verujemo Vladanu Milojeviću

Terzić: Verujemo Vladanu Milojeviću

Sportski žurnal pre 1 sat
"Trenutno su u najboljoj formi u Srbiji, ali..." Trener i kapiten Mačve pred meč sa Partizanom u Kupu Srbije

"Trenutno su u najboljoj formi u Srbiji, ali..." Trener i kapiten Mačve pred meč sa Partizanom u Kupu Srbije

Večernje novosti pre 16 minuta
Blagojević: Kiksevi favorita uvek skreću pažnju, naše je da dođemo do toga da ne budemo deo te priče

Blagojević: Kiksevi favorita uvek skreću pažnju, naše je da dođemo do toga da ne budemo deo te priče

Sportski žurnal pre 4 sati
Blagojević pred prvi meč u Kupu Srbije: Izvukli smo jednog od najtežih protivnika

Blagojević pred prvi meč u Kupu Srbije: Izvukli smo jednog od najtežih protivnika

Danas pre 5 sati
Srđan Blagojević pred mačvu: "Izvukli smo jednog od najtežih protivnika"

Srđan Blagojević pred mačvu: "Izvukli smo jednog od najtežih protivnika"

Kurir pre 5 sati
Blagojević najavio novi tim za Kup Srbije: Mačva je dosta agresivna, trojka u napadu je neugodna

Blagojević najavio novi tim za Kup Srbije: Mačva je dosta agresivna, trojka u napadu je neugodna

Nova pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaNišZvezdan Terzić

Sport, najnovije vesti »

Timi Maks Elšnik stavio paraf na ugovor

Timi Maks Elšnik stavio paraf na ugovor

Danas pre 42 minuta
Partizan izdao saopštenje: „Glasno isticanje kritika uz guranje pod tepih brojnih pozitivnih stvari…“

Partizan izdao saopštenje: „Glasno isticanje kritika uz guranje pod tepih brojnih pozitivnih stvari…“

Danas pre 2 sata
NBA liga počela preispitivanje pravila posle hapšenja Rozira i Bilapsa

NBA liga počela preispitivanje pravila posle hapšenja Rozira i Bilapsa

Danas pre 1 sat
Raul Gonzales: „Veoma sam srećan i počastvovan što ću biti selektor Srbije“

Raul Gonzales: „Veoma sam srećan i počastvovan što ću biti selektor Srbije“

Danas pre 2 sata
Efes “beži” iz Istanbula: Turski velikan seli Evroligu!

Efes “beži” iz Istanbula: Turski velikan seli Evroligu!

Hot sport pre 12 minuta