Australijanka postavila novi svetski rekord: Lani Palister napravila veliki uspeh!

Australijska plivačica Lani Palister postavila je novi svetski rekord u disciplini 800 metara slobodnim stilom na Svetskom kupu u malim bazenima, koji je održan u Torontu.

Palister je ovu deonicu isplivala za sedam minuta i 54 sekunde. Ona je oborila prethodni svetski rekord za 3,42 sekunde, koji je 2022. godine postavila Kejti Ledecki. Amerikanka Kejt Daglas takođe je postavila novi svetski rekord u disciplini 100 metara slobodnim stilom. Daglas je zabeležila vreme od 49,93 sekunde. Amerikanka je popravila sopstveni svetski rekord od 50,19 sekundi, koji je postavila pre šest dana na Svetskom kupu u Vestmontu. Australijanka Kejli