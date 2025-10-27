Poznato stanje džabarija Parkera: Evo kako izgleda prst koji je povredio! (video)

Kurir pre 1 sat
Poznato stanje džabarija Parkera: Evo kako izgleda prst koji je povredio! (video)

Najveće pojačanje Partizana minulog leta, nekadašnji drugi pik na NBA draftu Džabari Parker, u nedelju veče u pobedi crno-belih nad Borcem iz Čačka (85:74), doživeo je povredu prsta leve ruke.

Trener Partizana Željko Obradović govorio je o povredi Parkera, kao i o stanju Alekseja Pokuševskog koji je dobio udarac u glavu u duelu sa Čačanima: - Pokuševski je dobio jak udarac i nije mogao da ulazi više. Udarac u glavu valjda. Džabari je dobio udarac u prst i to ne izgleda dobro, videćemo kako će da bude - istakao je Obradović. Ipak, dan kasnije, pojavila se informacija da su Parker, kao i Pokuševski, spremni za okršaj protiv Hapoela u sredu
