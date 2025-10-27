Novoizabrane sudije položile zakletvu u Skupštini Srbije

N1 Info pre 24 minuta  |  Beta
Novoizabrane sudije položile zakletvu u Skupštini Srbije
Sudije koje su prvi put izabrane na sudijsku funkciju položile su danas zakletvu pred predsednicom Skupštine Srbije Anom Brnabić i predsednicom Vrhovnog suda Jasminom Vasović. "Nadam se da ćete suditi nezavisno, nepristrasno i u skladu sa Ustavom i da ćete ozbiljno shvatiti reči zakletve", rekla je Vasović novim sudijama posle polaganja zakletve u Skupštini Srbije. Novoizabrane sudije je pozvala da se pridržavaju etičkog kodeksa kako bi "sudili pravedno". Zakletvu
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Zakletva pred Brnabić i Vasović: Novoizabrane sudije stupaju na funkciju

Zakletva pred Brnabić i Vasović: Novoizabrane sudije stupaju na funkciju

Serbian News Media pre 27 minuta
Novoizabrane sudije položile zakletvu u Skupštini Srbije

Novoizabrane sudije položile zakletvu u Skupštini Srbije

Beta pre 44 minuta
Nove sudije položile zakletvu u Skupštini Srbije

Nove sudije položile zakletvu u Skupštini Srbije

RTV pre 1 sat
Novoizabrane sudije položile zakletvu u Skupštini Srbije

Novoizabrane sudije položile zakletvu u Skupštini Srbije

Nova pre 48 minuta
Novoizabrane sudije položile zakletvu u Skupštini Srbije

Novoizabrane sudije položile zakletvu u Skupštini Srbije

Danas pre 48 minuta
Nove sudije položile zakletvu u Skupštini Srbije

Nove sudije položile zakletvu u Skupštini Srbije

Euronews pre 1 sat
Skupština Srbije: Nove sudije položile zakletvu u Skupštini Srbije

Skupština Srbije: Nove sudije položile zakletvu u Skupštini Srbije

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vrhovni SudUstav SrbijeSkupština SrbijeAna Brnabić

Politika, najnovije vesti »

Novoizabrane sudije položile zakletvu u Skupštini Srbije

Novoizabrane sudije položile zakletvu u Skupštini Srbije

N1 Info pre 24 minuta
Ministar Gašić obišao Centar ABHO u Kruševcu

Ministar Gašić obišao Centar ABHO u Kruševcu

RTV pre 14 minuta
Kurti želi da formira vladu, ali ne može, opozicija može, ali neće: Realnost su novi izbori na Kosovu

Kurti želi da formira vladu, ali ne može, opozicija može, ali neće: Realnost su novi izbori na Kosovu

Danas pre 28 minuta
"Jasenovac je najveći zločin koji se kod nas dogodio": Stipe Mesić: "Iščuđavam se kada vidim mlade da viču: Za dom spremni"…

"Jasenovac je najveći zločin koji se kod nas dogodio": Stipe Mesić: "Iščuđavam se kada vidim mlade da viču: Za dom spremni"

Blic pre 8 minuta
„Rusija ucenjuje Srbiju preko nafte i gasa“: Ukrajinski ambasador Volodimir Tolkač govori za Danas

„Rusija ucenjuje Srbiju preko nafte i gasa“: Ukrajinski ambasador Volodimir Tolkač govori za Danas

Danas pre 14 minuta