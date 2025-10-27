Novoizabrane sudije položile zakletvu u Skupštini Srbije

Sudije koje su prvi put izabrane na sudijsku funkciju položile su danas zakletvu pred predsednicom Skupštine Srbije Anom Brnabić i predsednicom Vrhovnog suda Jasminom Vasović. "Nadam se da ćete suditi nezavisno, nepristrasno i u skladu sa Ustavom i da ćete ozbiljno shvatiti reči zakletve", rekla je Vasović novim sudijama posle polaganja zakletve u Skupštini Srbije. Novoizabrane sudije je pozvala da se pridržavaju etičkog kodeksa kako bi "sudili pravedno". Zakletvu