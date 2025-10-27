Jović radio sve na terenu, Majami srušio Njujork

Nova pre 1 sat  |  Autor: Beta
Jović radio sve na terenu, Majami srušio Njujork

Majami je na svom terenu pobedio Njujork 115:107, i time zabeležio svoj drugi uzastopni trijumf.

Najefikasniji u ekipi Majamija bio je Norman Pauel sa 29 poena, uz sedam skokova. Bem Adebajo je dodao 19 poena i 13 skokova, Haime Hakes Žunior je upisao 17 poena, pet skokova i pet asistencija, dok je Simone Fontekio postigao 14 poena. Srpski krilni centar u ekipi Hita Nikola Jović je za 25 minuta igre zabeležio šest poena, pet skokova i pet asistencija. U ekipi Njujorka najefikasniji je bio Džejlen Branson sa 37 poena, uz sedam asistencija i pet skokova. Mikal
