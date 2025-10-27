Džejms i Dončić u neverici - lejkersi mogu i bez njih! Tim iz Los Anđelesa neočekivano slavio bez Lebrona i Luke, zablistao nestvarni Ostin Rivs! (video)

Kurir pre 3 sata
Džejms i Dončić u neverici - lejkersi mogu i bez njih! Tim iz Los Anđelesa neočekivano slavio bez Lebrona i Luke, zablistao…

Svi su otpisali Los Anđeles Lejkerse pred gostovanje Sakramento Kingsima.

U timu Lejkersa nije bilo Luke Dončića i Lebrona Džejmsa, te su mnogi sa punim pravom mislili da će tim iz Los Anđelesa upisati poraz. Ipak, da se tako nešto ne desi pobrinuo se nestvarni Ostin Rivs. Lejkersi su srušili Kingse sa 127:120, a Rivs je ubacio 51 poen, uz 11 skokova i devet asistencija! Pogodio je 12 od 22 šuta iz igre, čak šest trojki i bio je jednostavno nezaustavljiv! Pored njega, Deandre Ejton je pomogao sa 22 poena i 15 skokova, a Rui Hačimura
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Bogdanović propustio priliku VIDEO

Bogdanović propustio priliku VIDEO

B92 pre 1 sat
Jović radio sve na terenu, Majami srušio Njujork

Jović radio sve na terenu, Majami srušio Njujork

Nova pre 2 sata
Bogdanović ponovo na parketu, Lejkerski mogu i bez Dončića

Bogdanović ponovo na parketu, Lejkerski mogu i bez Dončića

Euronews pre 2 sata
NBA top 10: Kuper Fleg, dame i gospodo

NBA top 10: Kuper Fleg, dame i gospodo

Sport klub pre 2 sata
Neslavan povratak Bogdana Bogdanovića: Bez poena u ovosezonskom debiju!

Neslavan povratak Bogdana Bogdanovića: Bez poena u ovosezonskom debiju!

Hot sport pre 3 sata
Šta se dešava sa Bogdanom? Ništa nije pogodio, a "momak sa Kosova" briljirao kraj njega

Šta se dešava sa Bogdanom? Ništa nije pogodio, a "momak sa Kosova" briljirao kraj njega

Mondo pre 3 sata
Bogdanov povratak „pod velom misterije“ – Nikola i Tristan brojali do šest

Bogdanov povratak „pod velom misterije“ – Nikola i Tristan brojali do šest

Sputnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NBALebron DžejmsSakramentoLos Anđelesluka doncic

Sport, najnovije vesti »

Skandal! Potpuni haos u Real Madridu! Otkriveno šta je Vinisijus rekao kada je napuštao teren! Njegove reči uzdrmale planetu…

Skandal! Potpuni haos u Real Madridu! Otkriveno šta je Vinisijus rekao kada je napuštao teren! Njegove reči uzdrmale planetu, navijači besni na fudbalera!

Kurir pre 2 minuta
Preminuo čuveni golman Real Madrida: Očotorena je branio za Real od 1982. do 1988. godine, a sa madridskim klubom osvojio je…

Preminuo čuveni golman Real Madrida: Očotorena je branio za Real od 1982. do 1988. godine, a sa madridskim klubom osvojio je šest trofeja

Dnevnik pre 2 minuta
Alkarasu dovoljno finale u Parizu za broj 1 na kraju 2025.

Alkarasu dovoljno finale u Parizu za broj 1 na kraju 2025.

Sport klub pre 2 minuta
Saša Ljubinković, ORK Pirot: Nije moglo bolje protiv najboljih

Saša Ljubinković, ORK Pirot: Nije moglo bolje protiv najboljih

Plus online pre 32 minuta
Tri promene u Top 10 na novoj ATP listi

Tri promene u Top 10 na novoj ATP listi

Danas pre 43 minuta