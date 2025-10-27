Džejms i Dončić u neverici - lejkersi mogu i bez njih! Tim iz Los Anđelesa neočekivano slavio bez Lebrona i Luke, zablistao nestvarni Ostin Rivs! (video)

Svi su otpisali Los Anđeles Lejkerse pred gostovanje Sakramento Kingsima.

U timu Lejkersa nije bilo Luke Dončića i Lebrona Džejmsa, te su mnogi sa punim pravom mislili da će tim iz Los Anđelesa upisati poraz. Ipak, da se tako nešto ne desi pobrinuo se nestvarni Ostin Rivs. Lejkersi su srušili Kingse sa 127:120, a Rivs je ubacio 51 poen, uz 11 skokova i devet asistencija! Pogodio je 12 od 22 šuta iz igre, čak šest trojki i bio je jednostavno nezaustavljiv! Pored njega, Deandre Ejton je pomogao sa 22 poena i 15 skokova, a Rui Hačimura