Milojević posle Šturma: Nije pitanje za mene da li ostajem u Zvezdi

Danas pre 1 sat  |  Danas Online
Milojević posle Šturma: Nije pitanje za mene da li ostajem u Zvezdi

Fudbaleri Crvene zvezde zabeležili su veoma važnu pobedu u Ligi Evrope.

Oni su na „Merkur Areni“ savladali Šturm rezultatom 1:0. Strelac jedinog gola bio je Mirko Ivanić u 55. minutu utakmice, a trener crveno-belih Vladan Milojević pobedu je proslavio na veoma emotivan način. Milojević je govorio koliko mu znači pobeda nad Šturmom, nakon lošijih rezultata u domaćem prvenstvu i kritika na njegov račun. – Ja sam totalno nebitan, ja sam neko ko voli ovaj klub i ja jednostavno služim Crvenoj zvezdi. Lepa pobeda, dobrih 10 bodova, imamo još
