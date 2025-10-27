Obradović pred Asvel: Nvora nije trenirao, odluka o igranju Batlera na dan utakmice

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je da ne očekuje lak meč protiv Asvela i dodao da crveno-beli na predstojećem duelu u Evroligi moraju da imaju isti pristup kao na utakmici protiv Mege u ABA ligi.

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće u utorak od 19 časova u "Beogradskoj areni" ekipu Asvela u sedmom kolu Evrolige, a o dešavanjima uoči susreta govorio je strateg tima Saša Obradović. "Džered Batler je na pregledima. Videćemo da li može da se osposobi sutra, i fizički i papirološki. Dobićemo u toku dana tu informaciju. Na dan utakmice ću doneti odluku", rekao je Obradović u obraćanju novinarima. Na pitanje o igranju Džordana Nvore, Obradović nije imao konkretan