Sveta Petka, zaštitnica žena – molitva za spasenje i isceljenje i običaji koje treba poštovati

RTS pre 58 minuta
Sveta Petka, zaštitnica žena – molitva za spasenje i isceljenje i običaji koje treba poštovati

Srpska pravoslavna crkva i vernici slave praznik posvećen Prepodobnoj mati Paraskevi, u narodu poznat kao Sveta Petka. Svetiteljka uživa veliko poštovanje, ne samo u našem narodu, već i kod drugih pravoslavnih naroda, pa i pripadnika drugih vera. Posvećeni su joj brojni srpski hramovi, a slavi se i kao krsna slava.

Sveta Petka rođena je krajem desetog veka u Vizantiji, u gradu Epivatu, u imućnoj i pobožnoj porodici. Imala je brata Jevtimija, koji se veoma mlad zamonašio i kasnije postao episkop maditski. Posle smrti roditelja, podelila je svoje bogatstvo sirotinji i zamonašila se u Crkvi Svete Sofije u Carigradu, gde je dobila ime Paraskeva. Prema predanju, mnoge godine provela je u pustinji, u postu i molitvi i usamljeničkom životu. Predanje dalje kaže da joj se u snu javio
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Danas se slavi Sveta Petka: Simbol pobožnosti, skromnosti i vere koja spaja ljude

Danas se slavi Sveta Petka: Simbol pobožnosti, skromnosti i vere koja spaja ljude

Danas pre 28 minuta
Danas je crveno slovo, slavimo Svetu Petku, zaštitnicu žena, siromašnih i bolesnih

Danas je crveno slovo, slavimo Svetu Petku, zaštitnicu žena, siromašnih i bolesnih

Telegraf pre 22 minuta
Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetu Petku

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetu Petku

N1 Info pre 32 minuta
Danas je Sveta Petka

Danas je Sveta Petka

Ozon pre 38 minuta
Srpska pravoslavna crkva danas slavi praznik posvećen Svetoj Petki

Srpska pravoslavna crkva danas slavi praznik posvećen Svetoj Petki

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Sveta Petka

Društvo, najnovije vesti »

Rezolucija i korupcija

Rezolucija i korupcija

Danas pre 22 minuta
Srbija na korak od novog Zakona o biračkom spisku! U "Jutru na Blic" sa ministarkom Paunović o aktuelnoj političkoj situaciji…

Srbija na korak od novog Zakona o biračkom spisku! U "Jutru na Blic" sa ministarkom Paunović o aktuelnoj političkoj situaciji i predstojećim lokalnim izborima

Blic pre 22 minuta
5 Novina najstrožeg zakona o saobraćaju: Za ovo do sada nismo čuli u Srbiji: Ovi vozači bi mogli da trajno ostanu bez vozila…

5 Novina najstrožeg zakona o saobraćaju: Za ovo do sada nismo čuli u Srbiji: Ovi vozači bi mogli da trajno ostanu bez vozila

Blic pre 12 minuta
Danas se slavi Sveta Petka: Simbol pobožnosti, skromnosti i vere koja spaja ljude

Danas se slavi Sveta Petka: Simbol pobožnosti, skromnosti i vere koja spaja ljude

Danas pre 28 minuta
Pre podne oblačno, tokom dana sa sunčanim intervalima

Pre podne oblačno, tokom dana sa sunčanim intervalima

RTS pre 22 minuta