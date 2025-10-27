Obradović: Neće biti lako protiv Asvela, moramo da imamo isti pristup kao protiv Mege

BEOGRAD - Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je danas u Beogradu da ne očekuje lak meč protiv Asvela i dodao da "crveno-beli" na predstojećem duelu u Evroligi moraju da imaju isti pristup kao na utakmici protiv Mege u regionalnoj ABA ligi.

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće sutra od 19 časova u Beogradskoj areni ekipu Asvela u sedmom kolu Evrolige. "Džered Batler je na pregledima. Videćemo da li može da se osposobi sutra, i fizički i papirološki. Dobićemo u toku dana tu informaciju. Na dan utakmice ću doneti odluku", rekao je Obradović u obraćanju novinarima. "Što se tiče Džordana Nvore, tu je još otvorena situacija. Nije trenirao, videćemo, možda su čuda moguća", dodao je trener Zvezde. Crvena zvezda