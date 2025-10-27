Obradović: Neće biti lako protiv Asvela, moramo da imamo isti pristup kao protiv Mege

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Obradović: Neće biti lako protiv Asvela, moramo da imamo isti pristup kao protiv Mege

BEOGRAD - Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je danas u Beogradu da ne očekuje lak meč protiv Asvela i dodao da "crveno-beli" na predstojećem duelu u Evroligi moraju da imaju isti pristup kao na utakmici protiv Mege u regionalnoj ABA ligi.

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće sutra od 19 časova u Beogradskoj areni ekipu Asvela u sedmom kolu Evrolige. "Džered Batler je na pregledima. Videćemo da li može da se osposobi sutra, i fizički i papirološki. Dobićemo u toku dana tu informaciju. Na dan utakmice ću doneti odluku", rekao je Obradović u obraćanju novinarima. "Što se tiče Džordana Nvore, tu je još otvorena situacija. Nije trenirao, videćemo, možda su čuda moguća", dodao je trener Zvezde. Crvena zvezda
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Makabi daje 700 ulaznica za pristalice Zvezde

Makabi daje 700 ulaznica za pristalice Zvezde

Sportski žurnal pre 6 minuta
Odlične vesti za Zvezdu u Evroligi, navijači su ovo čekali da čuju

Odlične vesti za Zvezdu u Evroligi, navijači su ovo čekali da čuju

Nova pre 1 sat
Navijači Zvezde dobili dobru vest - Makabi se odužuje

Navijači Zvezde dobili dobru vest - Makabi se odužuje

B92 pre 1 sat
Evroliga objavila listu najboljih klubova: Zvezda u samom vrhu, a šokiraće vas gde je Partizan postavljen

Evroliga objavila listu najboljih klubova: Zvezda u samom vrhu, a šokiraće vas gde je Partizan postavljen

Telegraf pre 42 minuta
Makabi se odužuje Zvezdi, crveno-beli će imati podršku u "Pioniru"!

Makabi se odužuje Zvezdi, crveno-beli će imati podršku u "Pioniru"!

Sportske.net pre 1 sat
Ovo će oduševiti "delije": Evo šta je Makabi uradio za meč sa Crvenom zvezdom

Ovo će oduševiti "delije": Evo šta je Makabi uradio za meč sa Crvenom zvezdom

Večernje novosti pre 1 sat
Velika neizvesnost pred meč sa partizanom: Jedan od najboljih igrača Barselone upitan za duel sa crno-belima!

Velika neizvesnost pred meč sa partizanom: Jedan od najboljih igrača Barselone upitan za duel sa crno-belima!

Hot sport pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaBeogradska ArenaEvroligaABA ligaSaša Obradović

Sport, najnovije vesti »

Timi Maks Elšnik stavio paraf na ugovor

Timi Maks Elšnik stavio paraf na ugovor

Danas pre 42 minuta
Partizan izdao saopštenje: „Glasno isticanje kritika uz guranje pod tepih brojnih pozitivnih stvari…“

Partizan izdao saopštenje: „Glasno isticanje kritika uz guranje pod tepih brojnih pozitivnih stvari…“

Danas pre 2 sata
NBA liga počela preispitivanje pravila posle hapšenja Rozira i Bilapsa

NBA liga počela preispitivanje pravila posle hapšenja Rozira i Bilapsa

Danas pre 1 sat
Raul Gonzales: „Veoma sam srećan i počastvovan što ću biti selektor Srbije“

Raul Gonzales: „Veoma sam srećan i počastvovan što ću biti selektor Srbije“

Danas pre 2 sata
Efes “beži” iz Istanbula: Turski velikan seli Evroligu!

Efes “beži” iz Istanbula: Turski velikan seli Evroligu!

Hot sport pre 12 minuta