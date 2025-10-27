Obradović pred Asvel: "Batler? Videćemo! Nvora? Čuda su moguća..."

Košarkaši Crvene zvezde u utorak od 19 časova u Beogradskoj areni dočekuju Asvel u okviru Evrolige u meču koji dolazi u trenutku kada tim Saše Obradovića pokušava da nastavi pobednički niz uprkos velikom broju povreda.

Trener "crveno-belih" ponovo će biti prinuđen na promene, posebno na bekovskim pozicijama, s obzirom na to da su Džordan Nvora i Džared Batler pod znakom pitanja. "Vrlo je osetljivo, ne samo kod nas nego i kod mnogih evroligaških ekipa. Mnogo kvalitetnih igrača nedostaje. Neće biti lako. Svaka utakmica sa novim igračima zahteva novu hemiju. Čak i kada Batler dođe, ne može se sve rešiti za jedan trening", rekao je Obradović, istakavši da je ključ u zajedništvu i