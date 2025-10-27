Poslednji trolejbus

Pomislio sam da se vozač sažalio na mene kada me je video sa štapom u ruci ali ispostavilo se da se poznajemo

Goran Marković i Rajko Grlić, jedni od najvećih i najpoznatijih reditelja sa ovih prostora u rubrici “Jesi li snimio ovo” dopisuju se svakog ponedeljka na Velikim pričama. Dragi Rajko, Izvini što nisam ovako odgovarao na tvoja pisma ali bio sam, posle pada niz stepenice u mojoj zgradi, u nekoj vrsti gubitka samopouzdanja i odsustva volje ne samo da izađem iz kuće već i da nešto konkretno preduzimam. Pregledali su me detaljno, sve je u redu, nisam ništa polomio,