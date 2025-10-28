Biciklisti iz Niša stigli u Paraćin, završili prvi dan vožnje ka Novom Sadu

Beta pre 24 minuta

Grupa niških biciklista koja je jutros krenula na četvorodnevnu biciklističku turu do Novog Sada, gde će 1. novembra biti održan komemorativni skup u znak sećanja na 16 nastradalih u padu nadstrešnice železničke stanice, stigla je u Paraćin i time završila prvi dan ture.

Biciklistima su u Paraćinu, gde će prenoćiti, građani priredili doček, a tokom puta dugog više od 300 kilometara, proći će i kroz Jagodinu, Lapovo, Veliku Planu, Smederevo, Bavanište, Pančevo, Beograd i Novi Sad.

U sredu, 29. oktobra, biciklisti će u 9.15 časova stići u Jagodinu, gde će im na Skveru omladine biti priređen doček pod sloganom "Jagodina je svim srcem uz studente".

Istog dana uveče, oko 18.30 časova, planiran je doček u Smederevu, kod Centra za kulturu.

Smeštaj za učesnike je obezbeđen, a građani su pozvani da donesu vodu, osveženje i hranu, po mogućnosti i posnu.

U četvrtak, 30. oktobra, biciklisti će stići u Pančevo, gde će im doček biti organizovan na raskrsnici ulica Miloša Trebinjca i Prvomajske, oko 12.00 časova.

Nakon Pančeva, karavan će nastaviti put ka Beogradu, gde će učesnici prenoćiti pre završne etape ka Novom Sadu.

Učesnici navode da je cilj te simbolične vožnje očuvanje sećanja na poginule u padu nadstrešnice i apel na odgovornost institucija i bezbednost javnih prostora.

(Beta, 28.10.2025)