Policija privela više državljana Crne Gore zbog pripreme napada na turske državljane

Beta pre 40 minuta

Podgorička policija privela je više državljana Crne Gore, nakon što je pronašla i oduzela više bejzbol palica pripremljenih za napad, saopšteno je večeras iz Uprave policije (UP).

Kako je saopšteno, privođenja su sprovedena u okviru pojačanih aktivnosti zbog objava na društvenim mrežama koje su pozivale na nasilje i govor mržnje nakon incidenta u kojem su preksinoć dva strana državljanina – iz Turske i Azerbejdžana – napala M.J. u Podgorici.

"Ova lica su privedena radi utvrđivanja odgovornosti za izazivanje nasilja čije su izvršenje, kako postoji sumnja, planirali. S tim u vezi, kod zgrade, tzv. Komanke u naselju Zabjelo, pronađeno je i izuzeto više bejzbol palica, pripremljenih za napad", ističe se u saopštenju.

Iz UP su dodali da apeluju na građane da se suzdrže od bilo kakvog čina nasilja.

"Policija će sprovoditi pojačane aktivnosti na terenu, radi zaštite lične i imovinske sigurnosti svih građana. Svako nezakonito i neodgovorno ponašanje biće sankcionisano bez izuzetka, a odgovorna lica će biti procesuirana u skladu sa zakonom", piše u saopštenju.

Vlada Crne Gore uvela je danas privremenu obustavu bezviznog režima za državljane Turske, saopšteno je iz vlade.

U saopštenju se navodi da je vlada odluku donela u skladu sa članom 10 Uredbe o vladi, bez održavanja sednice, na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova vlade.

Vlada je tu odluku donela i pored kritika dela javnosti.{related:233313}

Podgorička policija uhapsila je državljanina Azerbejdžana Y.G. (31) i državljanina Turske N.D. (54), osumnjičene da su pre dve noći u podgoričkom naselju Zabjelo naneli povrede M.J.

Oni se sumnjiče za krivično delo nasilničko ponašanje.

To je izazvalo ogorčenje gradjana koji su se okupili i sinoć uzvikivali "Ubij Turčina".

Policija je sinoć sprovodila racije u Podgorici. Policija je saopštila je u poslednja 24 sata došlo do nekoliko incidenata u kojima je bilo nasilja a kojima su učestvovali turski državljani koji privremeno borave na teritoriji Podgorice, te da je privedeno  oko 45 lica, turskih državljana.

Ranije juče, policija je saopštila da u Crnoj Gori zvanično boravi oko 13.300 turskih državljana.

(Beta, 28.10.2025)

