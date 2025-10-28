(Foto, video) automobil smrskan do neprepoznatljivosti: Teška saobraćajka u Sremčici: Na licu mesta i vatrogasci, delovi vozila razbacani svuda

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se večeras u Sremčici oko 20.15 sati.

Prema nezvaničnim informacijama, dve osobe su povređene i u svesnom stanju prevezene u Urgentni centar. Na licu mesta su policija, hitna pomoć i vatrogasci. Saobraćaj je usporen u tom delu zbog saobraćajne nesreće. Kako se vidi na fotografijama, jedan automobil je potpuno smrskan do neprepoznatljivosti. Delovi vozila razbacani su svuda po putu.