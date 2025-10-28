(Foto, video) najpotresnija slika sa mesta na kom je poginula tročlana porodica: Kolege odale počast policajcu Bojanu, a ovi detalji paraju dušu

Kolege i građani su večeras odali počast policajcu Bojanu na raskrsnici na Novom Beogradu gde je poginuo sa porodicom, kada je na njihov automobil svojim "audijem" naleteo Nikola Đ. (24), prešavši na crveno svetlo u alkoholisanom stanju pod dejstvom narkotika.

Na mestu gde je stradala tročlana porodica građani su palili sveće, ostavljali cveće. Građani i Bojanove kolege su ostavili i plišane igračke, bele ruže i jednu fudbalsku loptu. Podsetimo, raskrsnicu ulica Omladinskih brigada i Heroja sa Košara večeras su na kratko blokirali pripadnici policije kako bi odali počast poginulom Bojanu, koji je takođe bio policajac. Naime, na tom mestu je, u noći između subote i nedelje, poginuo pripadnik saobraćajne policije Bojan Ž.