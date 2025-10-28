Izbori Sečanj, Negotin, Mionica: Ko izlazi, ima li studenata i ko je veliki favorit

Lokalni izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju 30. novembra imaće veći značaj nego inače, usled polarizacije u društvu i iščekivanja vanrednih parlamentarnih izbora u 2026, kažu analitičari za "Blic". Rezultati izbora u te tri opštine mogli bi pobedniku da donesu dodatnu energiju, iako ne mogu dramatično da promene odnos snaga na političkoj sceni.

Kampanja za lokalne izbore u Negotinu i Mionici traje već i više od mesec dana, a u Sečnju je počela prošlog vikenda jer je u petak Ana Brnabić, predsednica parlamenta, raspisala izbore u ovoj vojvođanskoj opštini. Bojan Klačar, izvršni direktor Cesida, kaže za "Blic" da lokalni izbori u Sečnju mogu biti korisni pre svega za SNS, i to iz dva razloga. Kada je reč o Negotinu i Mionici, SNS i SPS su već proglasile zajedničku izbornu listu i u jednoj i u drugoj