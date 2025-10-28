Oglasilo se tužilaštvo o slučaju zbog kog je počeo haos u crnoj gori! Uhapšena dvojica stranih državljanina: Evo kako je došlo do napada na Podgoričanina

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici donelo je rešenje o zadržavanju državljanima Republike Turske i Azerbejdžana, N. D. i G. Y., koji se sumnjiče da su u subotu, upotrebom hladnog oružja, ranili M. J. (25) sa Zabjela.

Kako je saopšteno iz ODT-a, oni se sumnjiče da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje. – Naime, postoji osnovana sumnja da su osumnjičeni dana 26. oktobra 2025. godine, oko 00.30 časova, dok su se nalazili u Ulici 27. marta ispred ugostiteljskog objekta „Komanka“ u Podgorici, zajedno sa za sada neidentifikovanim licima, fizički nasrnuli na oštećenog M. J., zadavši mu više udaraca rukama i nogama u predelu glave i tela, kao i ubode nožem po telu, usled čega