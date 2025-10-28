Oglasilo se tužilaštvo o slučaju zbog kog je počeo haos u crnoj gori! Uhapšena dvojica stranih državljanina: Evo kako je došlo do napada na Podgoričanina

Blic pre 3 sata
Oglasilo se tužilaštvo o slučaju zbog kog je počeo haos u crnoj gori! Uhapšena dvojica stranih državljanina: Evo kako je došlo…

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici donelo je rešenje o zadržavanju državljanima Republike Turske i Azerbejdžana, N. D. i G. Y., koji se sumnjiče da su u subotu, upotrebom hladnog oružja, ranili M. J. (25) sa Zabjela.

Kako je saopšteno iz ODT-a, oni se sumnjiče da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje. – Naime, postoji osnovana sumnja da su osumnjičeni dana 26. oktobra 2025. godine, oko 00.30 časova, dok su se nalazili u Ulici 27. marta ispred ugostiteljskog objekta „Komanka“ u Podgorici, zajedno sa za sada neidentifikovanim licima, fizički nasrnuli na oštećenog M. J., zadavši mu više udaraca rukama i nogama u predelu glave i tela, kao i ubode nožem po telu, usled čega
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Zašto su privedene desetine Turaka i Azerbejdžanaca u Crnoj Gori

Zašto su privedene desetine Turaka i Azerbejdžanaca u Crnoj Gori

Danas pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraPodgoricaTužilaštvoTurskaAzerbejdžan

Hronika, najnovije vesti »

Dvojica drogiranih i pijani vozač zadržani u Zrenjaninu i sečnju Za vikend 4 saobraćajke!

Dvojica drogiranih i pijani vozač zadržani u Zrenjaninu i sečnju Za vikend 4 saobraćajke!

Kurir pre 1 sat
U Subotici 16 saobraćajki u sedmici, jedna osoba teže povređena, 6 lakše Vozači načinili 640 prekršaja, dvoje pijanih zadržano…

U Subotici 16 saobraćajki u sedmici, jedna osoba teže povređena, 6 lakše Vozači načinili 640 prekršaja, dvoje pijanih zadržano u policiji

Kurir pre 2 sata
Bmw jurio 181 kilometar na sat na putu Kovin–Pančevo: Podneta prekršajna prijava protiv nasilnog vozača (59)

Bmw jurio 181 kilometar na sat na putu Kovin–Pančevo: Podneta prekršajna prijava protiv nasilnog vozača (59)

Kurir pre 2 sata
Oglasilo se tužilaštvo o slučaju zbog kog je počeo haos u crnoj gori! Uhapšena dvojica stranih državljanina: Evo kako je došlo…

Oglasilo se tužilaštvo o slučaju zbog kog je počeo haos u crnoj gori! Uhapšena dvojica stranih državljanina: Evo kako je došlo do napada na Podgoričanina

Blic pre 3 sata
(Foto, video) najpotresnija slika sa mesta na kom je poginula tročlana porodica: Kolege odale počast policajcu Bojanu, a ovi…

(Foto, video) najpotresnija slika sa mesta na kom je poginula tročlana porodica: Kolege odale počast policajcu Bojanu, a ovi detalji paraju dušu

Blic pre 3 sata