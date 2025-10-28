Kurti: Nema druge opcije osim novih parlamentarnih izbora

Vršilac dužnosti premijera Kosova Aljbin Kurti izjavio je danas da mu je potvrđeno da nema drugog rešenja osim održavanja novih parlamentarnih izbora na Kosovu.U nedelju u skupštini nije izglasana nova vlada koju je Kurti predložio pošto je taj predlog dobio 56 glasova, a bilo je neophodno da najmanje 61 poslanik glasa za. „Pre svakog sporazuma koji iskrivljuje volju građana na izborima, mi biramo izbore. To je razlog zašto zemlja nema drugi put niti način osim