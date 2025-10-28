Kurti: Nema druge opcije osim novih parlamentarnih izbora

Danas pre 5 sati  |  Beta
Kurti: Nema druge opcije osim novih parlamentarnih izbora
Vršilac dužnosti premijera Kosova Aljbin Kurti izjavio je danas da mu je potvrđeno da nema drugog rešenja osim održavanja novih parlamentarnih izbora na Kosovu.U nedelju u skupštini nije izglasana nova vlada koju je Kurti predložio pošto je taj predlog dobio 56 glasova, a bilo je neophodno da najmanje 61 poslanik glasa za. „Pre svakog sporazuma koji iskrivljuje volju građana na izborima, mi biramo izbore. To je razlog zašto zemlja nema drugi put niti način osim
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Kurti: Vučićev telohranitelj Radoičić da se preda, imaće pravedno suđenje

Kurti: Vučićev telohranitelj Radoičić da se preda, imaće pravedno suđenje

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoParlamentarni izboriAljbin KurtiIzbori

Politika, najnovije vesti »

Premijer i predsednik Crne Gore u klinču: Oglasio se Milatović: Neka građani sami prosude ko širi "dezinformacije"

Premijer i predsednik Crne Gore u klinču: Oglasio se Milatović: Neka građani sami prosude ko širi "dezinformacije"

Blic pre 1 sat
Apsolutni kraj nestabilne ljubavi Dodika i Vučića: Kakav je to dogovor sklopljen s Amerikancima?

Apsolutni kraj nestabilne ljubavi Dodika i Vučića: Kakav je to dogovor sklopljen s Amerikancima?

Danas pre 2 sata
Lutovac: Oni koji su prevarili birače sada najviše traže da se objave imena sa studentske liste

Lutovac: Oni koji su prevarili birače sada najviše traže da se objave imena sa studentske liste

Danas pre 3 sata
Vučić od sutra do 31. oktobra u poseti Uzbekistanu

Vučić od sutra do 31. oktobra u poseti Uzbekistanu

Blic pre 3 sata
Petković: Poslanik Kurti puca po šavovima

Petković: Poslanik Kurti puca po šavovima

Danas pre 3 sata