Nikola Jokić istakao ulogu saigrača u pobedi Denvera nad Minesotom

Košarkaši Denvera pobedili su noćas Minesotu 127:114, a najzaslužniji za trijumf tima iz Kolorada bili su Nikola Jokić i Džamal Mari.

Jokić zabeležio je novi tripl-dabl, treći na isto toliko mečeva na startu sezone, pošto je zabeležio učinak od 25 poena, 19 skokova i 10 asistencija, dok je njegov saigrač Džamal Mari bio najefikasniji sa 43 poena. Srpski centar je o svom saigraču govorio u superlativima. – Došao je spreman na početak priprema. Zdrav je i u dobroj formi, tako da je ovo samo produkt napornog rada. Agresivan je i znamo šta može da uradi kada je u ritmu. Pogodio je neke teške šuteve u