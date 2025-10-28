Jokić: Isprobavamo i varijantu u kojoj smo Valančijunas i ja zajedno (video)

Jokić: Isprobavamo i varijantu u kojoj smo Valančijunas i ja zajedno (video)

„Koristimo sva oružja koja imamo u napadu“

Nikola Jokić je u prva tri meča nove NBA sezone svaki put stigao do tripl-dabla, a Nagetsi su posle slabog starta vezali dve pobede. Noćas je pala Minesota (127:114). Jokić je postao tek treći igrač u istoriji NBA lige koji je na svakoj od prve tri utakmice u sezoni zabeležio tripl-dabl učinak. - Još uvek se navikavamo jedni na druge. Letos je bilo promena i sada tražimo najbolji ritam. Isprobavamo i varijantu u kojoj smo Valančijunas i ja zajedno na terenu. Imamo
