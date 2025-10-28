Niko nikada nije imao ovakav početak karijere! Svaka čast Kuper Flegu, ali treći pik sa drafta je nestvaran! Planeta bruji o čudesnim brojkama ovog momka!

Mladi as Filadelfije Seventisiksers, Vi Džej Edžkomb, spektakularnim partijama zasenio je ovogodišnjeg prvog pika na NBA draftu, Kupera Flega.

Velika pažnja bila je usmerena na novu zvezdu Dalasa, ljubitelji košarke sa nestrpljenjem su čekali start nove sezone kako bi najtalentovanijeg Amerikanca videli na delu. I zaista, odmah nas je uverio da poseduje izuzetan potencijal, međutim, zbog jednog drugog rukija potpuno je pao u drugi plan. Reč je o mladom asu Filadelfije, 20-godišnjem momku sa Bahama - Vi Džeju Edžkombu. Nestvarnim partijama na startu nove NBA sezone mladi Edžkomb potpuno je zasenio novu