(Video) Evroliga: Desetkovana Crvena zvezda napada Asvel, Delije zdušno bodre crveno - bele

Dnevnik pre 19 minuta
(Video) Evroliga: Desetkovana Crvena zvezda napada Asvel, Delije zdušno bodre crveno - bele

Košarkaši Crvene zvezde u beogradskoj Areni igraju sa Asvelom u okviru 7. kola Evrolige, u meču u kojem crveno-beli žele da nastave seriju pobeda.

Popularne Delije, navijači Crvene zvezde ponovo su ispunili Arenu i zdušno bodre crveno - bele. Atmosfera je, kao i uvek, neverovatna. Objava koju deli Dnevnik (@dnevnik.rs) Zvezda se nalazi u odličnoj formi sa četiri uzastopna trijumfa, uključujući i pobede nad Fenerbahčeom i Real Madridom. Ipak, trener Saša Obradović suočava se sa velikim kadrovskim problemima – čak sedmorica igrača su van tima, među njima i Džordan Nvora, Džared Batler i Devonte Grejem. I Asvel
