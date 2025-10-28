Uragan Melisa preti Jamajci: Tri osobe poginule u pripremama za oluju

Tri osobe poginule su na Jamajci dok su se pripremale za predstojeću oluju, rekao je ministar zdravlja te zemlje Kris Tafton.

Kako je naveo, sva tri slučaja povezana su sa sečom drveća, preneo je danas BBC. Jedna osoba poginula je usled strujnog udara tokom sečenja drveća, a u drugom slučaju, zdravstveni radnik je poginuo kada je drvo palo na njega. Taj muškarac je helikopterom prebačen u bolnicu, ali je podlegao povredama, objavio je list Jamajka Observer. Ministar je dodao i da je 15 15 ljudi povređeno prilikom pada sa krovova i drveća. "Pozivamo javnost da bude izuzetno oprezna.