(Poluvreme) šok u Šapcu: Mačva bombom Ergelaša vodi protiv Partizana!

Hot sport pre 35 minuta
(Poluvreme) šok u Šapcu: Mačva bombom Ergelaša vodi protiv Partizana!

Niko nije očekivao ovakav rasplet Fudbaleri Partizana igraju meč šesnaestine finala Kupa Srbije u Šapcu protiv Mačve, a rezultat na poluvremenu je 1:0 za domaćina.

Od starta je prvoligaš pokazao da nije došao na ovaj susret sa „belom zastavom“. Nikolić je šutirao već u 5. minutu ka golu Krunića, ali nije bio dovoljno precizan. U 16. minutu totalni šok za ekipu Srđana Blagojevića. Ergelaš je odlično primio loptu, a onda uputio precizan udarac levom nogom i matirao Krunića za prednost Mačve. Bogdan Kostić je minut kasnije imao ozbiljnu priliku da ekspresno donese izjednačenje Partizanu, ali je loše zahvatio loptu. Od tog
