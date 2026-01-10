Jokić pokraj parketa gledao najlošiji Denver od početka sezone

RTS pre 1 sat
Jokić pokraj parketa gledao najlošiji Denver od početka sezone

Košarkaši Atlanta hoksa ubedljivo su savladali Denver nagetse rezultatom 110:87, u prvoj utakmici posle trejda Treja Janga.

Atlanta ostvarila pobedu u meču koji su obeležili brojnim izostancima na obe strane. Denver je ponovo bio bez najboljeg košarkaša sveta Nikole Jokića, a nije mogao da računa ni na Džamala Marija, ali ni na Jonasa Valančijunasa. Hoksi su, sa druge strane, igrali bez Kristapsa Porzingisa, dok se Si-Džej Mekolum i Kori Kispert još nisu priključili ekipi nakon trejda koji je Janga poslao u Vašington. Domaći tim je kontrolisao ritam u većem delu meča, a ključna je bila
