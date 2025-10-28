Tri teške nesreće tokom noći! Muškarac poginuo na putu za Sefkerin, dve osobe povređene u još dve nesreće

Tri teške nesreće tokom noći! Muškarac poginuo na putu za Sefkerin, dve osobe povređene u još dve nesreće

Muškarac (55) poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila tokom noći na putu za Sefkerin.

Drugi muškarac (64) teško je povređen u saobraćajnoj nesreći koje se dogodila u 21.44. U još jednom udesu koji se dogodio u 20.03 u ulici Pavla Vuisića žena (43) teško je povređena i prevezena u bolnicu. Ekipe Hitne pomoći intervenisale su tokom noći 112 puta od toga je 17 intervencija bilo na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.
